На своїй сторінці в Instagram артист поділився враженнями від фінального матчу.

"Щиро радію, що Ліонель Мессі виграв Чемпіонат світу з футболу. Не тому, що я дуже люблю його як футболіста. Не тому, що великий шанувальник аргентинського футболу (насправді, я більше люблю футбол Барси часів Іньєсти і Хаві), а тому що - це Справедливо. Так мало статися. Людина, яка двадцять років привертала увагу всього світу своїм талантом, своїми досягненнями, своєю людяністю, просто зобов’язана була піднятися і на цю вершину. Він заслужив на це. З футбольної точки зору. З людської. З історичної", — пише Святослав Вакарчук.

Лідер гурту «Океан Ельзи» додав, що гра Аргентина-Франція була видатною з усіх точок зору.

"Велика казка для мільйонів дітей, які тільки виростають сьогодні, завершилась так як і мала завершитись — хеппі ендом. Франція - чудова команда. І Мбаппе - геніальний футболіст, у якого попереду ще дуже багато перемог (сподіваюсь). Але виграла Аргентина. І це справедливо. Неймовірно надихнула мене ця казка, мораль якої звучить так: наполегливість, мотивація і воля, рано чи пізно, приводять до Перемоги", — наголосив артист.

Нагадаємо, улюблениця Святослава Вакарчука Соловій після поцілунку з Жаданом поділилася новиною.

Як повідомляла Politeka, Анатолій Анатолич після фіналу ЧС-2022 висловився про скандал зі зверненням Зеленського та ФІФА.

Також Politeka писала, що зірка "Євробачення" Руслана Лижичко показала, що її сильно вразило у США.