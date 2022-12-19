На своїй сторінці в Instagram артист поділився враженнями від фінального матчу.
"Щиро радію, що Ліонель Мессі виграв Чемпіонат світу з футболу. Не тому, що я дуже люблю його як футболіста. Не тому, що великий шанувальник аргентинського футболу (насправді, я більше люблю футбол Барси часів Іньєсти і Хаві), а тому що - це Справедливо. Так мало статися. Людина, яка двадцять років привертала увагу всього світу своїм талантом, своїми досягненнями, своєю людяністю, просто зобов’язана була піднятися і на цю вершину. Він заслужив на це. З футбольної точки зору. З людської. З історичної", — пише Святослав Вакарчук.
Лідер гурту «Океан Ельзи» додав, що гра Аргентина-Франція була видатною з усіх точок зору.
"Велика казка для мільйонів дітей, які тільки виростають сьогодні, завершилась так як і мала завершитись — хеппі ендом. Франція - чудова команда. І Мбаппе - геніальний футболіст, у якого попереду ще дуже багато перемог (сподіваюсь). Але виграла Аргентина. І це справедливо. Неймовірно надихнула мене ця казка, мораль якої звучить так: наполегливість, мотивація і воля, рано чи пізно, приводять до Перемоги", — наголосив артист.
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