На своей странице в Instagram артист поделился впечатлениями от финального матча.

"Искренне радуюсь, что Лионель Месси выиграл Чемпионат мира по футболу. Не потому, что я очень люблю его как футболиста. Не потому, что большой поклонник аргентинского футбола (на самом деле, я больше люблю футбол Барсы времен Иньесты и Хави), а потому что - Это Справедливо. Так должно было случиться. Человек, который двадцать лет привлекал внимание всего мира своим талантом, своими достижениями, своей человечностью, просто обязан был подняться и на эту вершину. Он заслужил это. С футбольной точки зрения. С человеческой. С исторической", - пишет Святослав Вакарчук.

Лидер группы "Океан Эльзы" добавил, что игра Аргентина-Франция была выдающейся со всех точек зрения.

"Большая сказка для миллионов детей, которые только вырастают сегодня, завершилась так, как и должна была завершиться — хэппи эндом. Франция – отличная команда... И Мбаппе – гениальный футболист, у которого впереди еще очень много побед (надеюсь). Но выиграла Аргентина. И это справедливо. Невероятно вдохновила меня эта сказка, мораль которой звучит так: настойчивость, мотивация и воля рано или поздно приводят к Победе", — подчеркнул артист.

Напомним, любимица Святослава Вакарчука Соловий после поцелуя с Жаданом поделилась новостью.

Как сообщала Politeka, Анатолий Анатолич после финала ЧМ-2022 высказался о скандале с обращением Зеленского и ФИФА.

Также Politeka писала, что звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко показала, что ее сильно поразило в США.