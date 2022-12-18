На своїй сторінці в Instagram інтерв'юер висловився про головну зірку матчу, а також про скандальну заборону від ФІФА на показ звернення Володимира Зеленського.

"Сьогодні була класна дуель двох геніїв. Просто один доросліший і точно заслужив на цей титул. У другого все попереду. Як співає Елтон Джон "Circle of life". Роналду вже пішов. Час за Мессі. І звичайно я буду вдячний за щасливу юність, коли я міг спостерігати за ним і Кріштіано. Певно так само було сумно, коли йшов Зідан і Дель-П'єро, але на все свій час. Мбапе, Голанд і інші тепер будуть робити вітер", — пише Анатолій Анатоліч.

На його думку, це незмінний кругообіг життя.

"Молоді і потужні перемагають дорослих і типу незмінних. Майже завжди. Але тільки не сьогодні. Сьогодні все як в казці. Так мало статися, хоч я і вболівав за Францію. І на то є причини", — зізнається ведучий.

"Але, незважаючи на те, що ФІФА звичайні ссикуни, які побоялися реакції своїх спонсорів з рашки, і не дали виступ Зеленського перед початком матчу, все одно ми отримали казку. І знаю що на передовій сьогодні дивилися футбол, бо це частина нашого життя. Цей чемпіонат був без нас, але нічого. Своє наздоженемо. Це дало нам змогу хоч на мить відчути нормальне життя. Як раніше. І це важливо", — наголосив Анатоліч.

Нагадаємо, що Анатоліч не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.

Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.