Популярна співачка, перша переможниця "Євробачення" від України Руслана Лижичко показала, що вона робить у США.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка поділилася новими кадрами зі своєї поїздки до Далласу.

"У Далласі у католицькій школі St. Rita Catholic School діти провели Молитву за Україну. 🙏На запрошення викладачів школи я долучилася до цієї Меси. Я зачитала авторську молитву “За Україну, Мир та Спокій” (англ. мовою) та заспівала акапельно авторську версію “Отче Наш”", — розповіла Руслана Лижичко.

Співачка також додала, що ї дуже вразило під час цієї зустрічі.

"Я була вражена, як американські діти щиро моляться за Україну, як світяться в цей момент їх очі і наповнені любов’ю до України їх серця. 🙌 Вони вірять у нашу Перемогу. Вони захоплюються Україною. Я безмежно вдячна всім, завдяки кому ця зустріч стала можливою. Зустріч з цими дітьми подарувала мені одні з найсильніших вражень у моєму житті. Це додало мені сил!", — наголосила зірка.

Діти в Америці передали Руслані безліч зроблених власноруч листівок, які вона передасть нашим захисникам на передову.

Українці в коментарях підтримали виконавицю: "Дуже сильно. Нехай буде воля твоя, Господи, збережи Україну і людей твоїх.💙💛".

Нагадаємо, Руслана Лижичко показала, чим вона займалася в Греції.

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Також Politeka писала, що зірка "Євробачення" Руслана Лижичко попросила про допомогу, записавши нове відеозвернення.