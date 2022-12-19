Українська співачка Христина Соловій, яка була у команді Святослава Вакарчука на "Голос країни", звернулася до фанатів після поцілунку із Жаданом.

Як пише Politeka.net , Крістіна Соловій - відома українська співачка, яка прославилася завдяки проекту "Голос країни". Там учасниця була у команді Святослава Вакарчука, з якою співпрацювала і після проекту. А нещодавно молода артистка випустила кліп на нову пісню "Юність", де взяв участь у зйомках поет Сергій Жадан. Кульмінацією відеороботи був поцілунок артистів, котрий активно обговорюють українці. А тепер Соловій опублікувала нову посаду в Інстаграм, звернувшись до українців.

"Юність вже на 5 позиції на вкладці «Популярне» у YouTube!

Дякую кожному та кожному, хто слухає.

Адже ми можемо більше? Заходьте та пишіть у коментарях під відео улюблені рядки з пісні. Це важливо для просування нашої роботи. Українська музика має звучати голосніше та займати головні позиції у трендах нашої країни", - похвалилася успіхами кліпу Соловій.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків та написали коментарі:

"Лана Дель Рей";

"цукерка";

"Не можу! Яка краса".

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