Як пише Politeka.net , Крістіна Соловій - відома українська співачка, яка прославилася завдяки проекту "Голос країни". Там учасниця була у команді Святослава Вакарчука, з якою співпрацювала і після проекту. А нещодавно молода артистка випустила кліп на нову пісню "Юність", де взяв участь у зйомках поет Сергій Жадан. Кульмінацією відеороботи був поцілунок артистів, котрий активно обговорюють українці. А тепер Соловій опублікувала нову посаду в Інстаграм, звернувшись до українців.
"Юність вже на 5 позиції на вкладці «Популярне» у YouTube!
Дякую кожному та кожному, хто слухає.
Адже ми можемо більше? Заходьте та пишіть у коментарях під відео улюблені рядки з пісні. Це важливо для просування нашої роботи. Українська музика має звучати голосніше та займати головні позиції у трендах нашої країни", - похвалилася успіхами кліпу Соловій.
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Фанати поставили майже 2 тисячі лайків та написали коментарі:
"Лана Дель Рей";
"цукерка";
"Не можу! Яка краса".
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А ще Politeka повідомляла, що улюблениця Вакарчука Крістіна Соловій в ультра-міні не залишила чоловікам шансів.
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