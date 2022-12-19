Експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська виховує двох дітей від свого колишнього чоловіка боксера В'ячеслава Узелкова — сина Роберта та доньку Олівію.

19 грудня на своїй сторінці в Instagram популярна фітнес-тренерка та блогерка вирішила зворушливо привітати українців із Днем Святого Миколая.

"Мої любі українці! Щиро вітаю вас із найулюбленішим зимовим святом наших діточок! Зізнаюся, сьогодні, я сама як ніколи, по-дитячому вірю в чудотворну силу Святого Миколая. Цього року він має бути особливо щедрим до нас, хоча бажань буде не так вже й багато - всі вони будуть про найцінніше: Мир, Спокій та Свободу України", — пише Марина Боржемська.

Зірка "Зважені та щасливі" поділилася яскравим кадром із новорічної фотосесії в рідній Вінниці, де вона з 10-річною донечкою позує біля ялинки.

"Нехай це свято принесе в кожен дім злагоду, мир та віру в довгоочікувану перемогу нашого народу! Українці знають, що дивам точно є місце в нашому житті, просто треба невпинно продовжувати творити їх разом із Святим Миколаєм - у свята і в будні! Гарного свята всім нам та здійснення щирих дитячих мрій! Люблю вас та обіймаю кожного ❤️🎄", — додала тренерка.

Українці в коментарях приєднуються до привітань:

"Хай здійснюются мрії та відбудется диво.Зі святом, мої хороші🙏";

"Дякую ❤️Хай здійснюються мрії і бажання 🙏💛💙🤗".

Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.

Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.

Також Politeka писала, що Боржемська розповіла, як діти прийняли її нового коханого.