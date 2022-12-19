19 грудня на своїй сторінці в Instagram популярна фітнес-тренерка та блогерка вирішила зворушливо привітати українців із Днем Святого Миколая.
"Мої любі українці! Щиро вітаю вас із найулюбленішим зимовим святом наших діточок! Зізнаюся, сьогодні, я сама як ніколи, по-дитячому вірю в чудотворну силу Святого Миколая. Цього року він має бути особливо щедрим до нас, хоча бажань буде не так вже й багато - всі вони будуть про найцінніше: Мир, Спокій та Свободу України", — пише Марина Боржемська.
Зірка "Зважені та щасливі" поділилася яскравим кадром із новорічної фотосесії в рідній Вінниці, де вона з 10-річною донечкою позує біля ялинки.
"Нехай це свято принесе в кожен дім злагоду, мир та віру в довгоочікувану перемогу нашого народу! Українці знають, що дивам точно є місце в нашому житті, просто треба невпинно продовжувати творити їх разом із Святим Миколаєм - у свята і в будні! Гарного свята всім нам та здійснення щирих дитячих мрій! Люблю вас та обіймаю кожного ❤️🎄", — додала тренерка.
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Українці в коментарях приєднуються до привітань:
"Хай здійснюются мрії та відбудется диво.Зі святом, мої хороші🙏";
"Дякую ❤️Хай здійснюються мрії і бажання 🙏💛💙🤗".
Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.
Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.
Також Politeka писала, що Боржемська розповіла, як діти прийняли її нового коханого.