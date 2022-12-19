Эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская воспитывает двоих детей от своего бывшего мужа боксера Вячеслава Узелкова – сына Роберта и дочь Оливию.

19 декабря на своей странице в Instagram популярная фитнес-тренер и блогер решила трогательно поздравить украинцев с Днем Святого Николая.

"Мои дорогие украинцы! Искренне поздравляю вас с самым любимым зимним праздником наших детишек! Признаюсь, сегодня, я сама как никогда, по-детски верю в чудотворную силу Святого Николая. В этом году он должен быть особенно щедрым к нам, хотя желаний будет не так уж и много - все они будут о самом ценном: Мире, Покое и Свободе Украины", — пишет Марина Боржемская.

Звезда "Зважені та щасливі" поделилась ярким кадром из новогодней фотосессии в родной Виннице, где она с 10-летней дочкой позирует у елки.

"Пусть этот праздник принесет в каждый дом согласие, мир и веру в долгожданную победу нашего народа! Украинцы знают, что чудесам точно есть место в нашей жизни, просто надо неустанно продолжать творить их вместе со Святым Николаем – по праздникам и в будни! Хорошего праздника всем нам и осуществления искренних детских мечтаний! Люблю вас и обнимаю каждого ❤️🎄", - добавила тренер.

Украинцы в комментариях присоединяются к поздравлениям:

"Пусть сбываются мечты и произойдет чудо.С праздником, мои хорошие🙏";

"Спасибо ❤️Пусть сбываются мечты и желания 🙏💛💙🤗".

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская рассказала, как дети приняли нового любимого.