У Мережі вокаліста різко критикують за те, що він погано володіє українською, а це неприпустимо для представника України на "Євробаченні-2023". Соліст TVORCHI в інтерв'ю ТСН відповів, що зате в Ліверпулі буде доречним його знання англійської.

"Ми їдемо до Ліверпуля. У нас є українець, у нас є той, хто зможе спілкуватися з людьми там. Тож я не знаю, про що ви говорите. Якщо вони хочуть поговорити про це, тоді добре", — заявив Джеффрі Кенні.

Артист також додав, що зараз він активно замається вивченням української.

"Я все розумію. Я зараз у процесі, я вчуся. Все буде ОК. У мене є викладач і я продовжу вивчати мову, коли повернуся додому", - додав соліст TVORCHI.

Крым того, переможці нацвідбору на Єробачення-2023 поділилися історією написання пісні Heart of Steel, з якою представлять Україну в Ліверпулі. На створення композиції їх надихнули події, що відбувалися навесні на "Азовсталі".

"Ми, як і усі українці, були у новинних пабліках і натрапили на відео наших захисників, які були на "Азовсталі" - Денис Прокопенко, Калина. Я не міг уявити, як важко їм там, і, мабуть, таке враження, що то кінець, але в їхніх очах я бачив вогонь, силу волі і незламність. Від цього в мене проходили мурахи по спині. Під цими емоціями я написав цю пісню", - розповів Андрій Гуцуляк.

Нагадаємо, Jerry Heil у сльозах звернулася до українців після поразки в Нацвідборі на Євробачення-2023.

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