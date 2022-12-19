В Сети вокалиста резко критикуют за то, что он плохо владеет украинским, а это недопустимо для представителя Украины на "Евровидении-2023". Солист TVORCHI в интервью ТСН ответил, что зато в Ливерпуле будет уместно его знание английского.

"Мы едем в Ливерпуль. У нас есть украинец, у нас есть тот, кто сможет общаться с людьми там. Так что я не знаю, о чем вы говорите. Если они хотят поговорить об этом, тогда хорошо", — заявил Джеффри Кенни.

Артист также добавил, что сейчас он активно занимается изучением украинского.

"Я все понимаю. Я сейчас в процессе, я учусь. Все будет ОК. У меня есть преподаватель и я продолжу учить язык, когда вернусь домой", - добавил солист TVORCHI.

Кроме того, победители нацотбора на Еровидение-2023 поделились историей написания песни Heart of Steel, с которой представят Украину в Ливерпуле. На создание композиции их вдохновили события, происходившие весной на "Азовстали".

"Мы, как и все украинцы, были в новостных пабликах и наткнулись на видео наших защитников, которые были на "Азовстали" - Денис Прокопенко, Калина. Я не мог представить, как тяжело им там, и, видимо, такое впечатление, что это конец, но в их глазах я видел огонь, силу воли и несгибаемость. От этого у меня проходили мурашки по спине. Под этими эмоциями я написал эту песню", - рассказал Андрей Гуцуляк.

Напомним, Jerry Heil в слезах обратилась к украинцам после поражения в Нацотборе на Евровидение-2023.

Как сообщала Politeka, Джамала после победы TVORCHI высказалась о Нацотборе.

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