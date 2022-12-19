Як повідомляє Politeka.net, у неділю 18 грудня відбувся фінал Чемпіонату світу-2022 у Катарі, де зустрілися збірні Аргентини та Франції. Збірна Аргентини вийшла переможцем чемпіонату.

Популярна українська телеведуча Катерина Осадча поділилася своїми роздумами в Інстаграм-Сторіз щодо того, як чемпіонат і цього року не зміг обійтися без політики.

Телеведуча провела паралелі 2022 року та 2018 року. Вона звернула увагу на те, що президент Франції Еммануель Макрон прибув на Чемпіонат цього року. А у 2018 році разом з ним там побував президент росії володимир путін.

Цим порівнянням телеведуча Катерина Осадча спробувала показати, що Чемпіонату світу з футболу не відійшов далеко від політики, як він сам хоче показати.

"Все, що потрібно знати про чемпіонати світу з футболу. У 2018, через 4 роки після анексії Криму та війни Донбасу, збитого Боїнги, та сотень загиблих - кубок та медалі спортсменам вручав путін і ЧС проходило на росії. У мене все", - обурилася популярна українська телеведуча Катерина Осадча.

Нагадаємо, що Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло.

Як повідомляла Politeka, Осадча розповіла про дивні тортури росіян.

Також Politeka писала, що Осадча емоційно звернулися до українців після російських обстрілів.