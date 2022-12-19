Как сообщает Politeka.net, в воскресенье 18 декабря состоялся финал Чемпионата мира-2022 в Катаре, где встретились сборные Аргентины и Франции. Сборная Аргентины вышла победителем Чемпионата.

Популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая поделилась своими размышлениями в Инстаграм-Сториз касательно того, как чемпионат и в этом году не смог обойтись без политики.

Телеведущая провела параллели 2022 года и 2018. Она обратила внимание на то, что президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на Чемпионат в этом году. А в 2018 вместе с ним там побывал президент россии владимир путин.

Этим сравнением телеведущая Екатерина Осадчая попыталась показать, что Чемпионат мира по футболу не существует вдали от политики, как он сам хочет показать.

"Все, что нужно знать о чемпионатах мира по футболу. В 2018, через 4 года после аннексии Крыма и войны Донбасса, сбитого Боинги, и сотен погибших - кубок и медали спортсменам вручал путин и ЧМ проходило на рф. У меня все", - возмутилась популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая.

Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.