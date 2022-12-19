Цього разу на своїй сторінці в Instagram ведучий розповів, як його син Влад "запалив", що св. Миколай це він.

"Минулого року малий написав лист Миколаю і передав його мені для відправки. А я його сховав в приліжкову тумбу в журнал (пристойний😀) І тут Владу захотілось глянути що там в тумбі і почитати цей журнал🤣 Було багато питань і здивування😀 Але я досі вважаю, що ми не обманюємо коли говоримо дітям, що св Миколай і Санта існують. Бо вони дійсно існують! І чудеса існують🙏 А ми, батьки, просто є посередниками між чарівниками і дітками😉", — пише Слава Дьомін.

Українці в коментарях діляться своїми історіями, чи їхні діти досі вірять у Миколая і як вони їм усе пояснюють:

"Миколай існує в духовному вимірі. Він започаткував традицію давно, за життя. А зараз він дарує матеріальні подарунки руками інших людей, батьків. А нематеріальні подарунки сам підносить безпосередньо. 🎁";

"Донька запитала, а чому Миколая називають святим? Сказала, що при житті він робив багато добрих справ, за що його наділили особливою відзнакою, адже Бог робить все через людей, щоб мати змогу допомогти та приділити увагу кожному 🙏 Таке пояснення, бо сама в це вірю. А дитині таке пояснення здалось логічним ❤️".

Нагадаємо, ведучий Слава Дьомін пояснив, що не так навіть з противниками Путіна.

Як повідомляла Politeka, Слава Дьомін похвалився новою роботою і відповів на всі питання.

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