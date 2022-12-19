В этот раз на своей странице в Instagram ведущий рассказал, как его сын Влад "спалил", что св. Николай это он.

"В прошлом году малой написал письмо Николаю и передал его мне для отправки. А я его спрятал в прикроватную тумбу в журнал (приличный 😀) И тут Владу захотелось глянуть что там в тумбе и почитать этот журнал 🤣 Было много вопросов и удивления 😀Но я до сих пор считаю, что мы не обманываем, когда говорим детям, что св Николай и Санта существуют. Ибо они действительно существуют! И чудеса существуют 🙏 А мы, родители, просто являемся посредниками между волшебниками и детьми 😉", — пишет Слава Демин.

Украинцы в комментариях делятся своими историями, верят ли их дети до сих пор в Николая и как они им все объясняют:

"Николай существует в духовном измерении. Он основал традицию давно, при жизни. А сейчас он дарит материальные подарки руками других людей, родителей. А нематериальные подарки сам преподносит непосредственно. 🎁";

"Дочка спросила, а почему Николая называют святым? Сказала, что при жизни он делал много хороших дел, за что его наделили особым отличием, ведь Бог делает все через людей, чтобы иметь возможность помочь и уделить внимание каждому 🙏 Такое объяснение, потому что сама в это верю. А ребенку такое объяснение показалось логичным".

Напомним, ведущий Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.

Как сообщала Politeka, Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

Также Politeka писала, что Слава Демин показал подросшего сына и свою бабушку, фото.