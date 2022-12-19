Ольга сама виховує доньку Віру, яка народилася в 2016 році. Мартиновська та батько дівчинки Іван Кобець познайомилися в київському ресторані, де разом працювали. В 2015 вони одружилися, але шлюб тривав недовго, вже на початку 2020 року вони офіційно розлучилися.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар зворушливо привітала українців із Днем Святого Миколая.

"Ніщо і ніхто на світі не заберуть у наших діточок віри в диво! Святий Миколаю, допоможи вберегти та захистити усіх наших малюків, які так щиро мріють, так сильно чекають на тебе🙏🙏🙏 Обожнюю цей період життя, коли ти все ще безумовно впевнений, що саме Він приходить уночі під подушку! Хоча хто зна, може таки і приходить, просто не завжди дарунок під подушкою..🙄 нехай трапляються дива🙏", — пише Ольга Мартиновська.

Українці в коментарях підтримали зірку "Мастер Шеф" і засипали їх із донечкою компліментами:

"Які ви схожі..красуні😍";

"Оля, ваша донечка просто чудо❤️🙌";

"Дива трапляються там, де в них вірять 🙌❤️ і дорослим слід пам‘ятати про ці дива) бо це важливо. Треба навчитись дихати щастям, воно в повітрі, воно в дрібницях".

Нагадаємо, Мартиновська з "Мастер Шеф" набрала зайві кг на зйомках та здивувала кадрами.

Як повідомляла Politeka, Ольга Мартиновська з "Мастер Шеф" чесно зізналася, скільки важить.

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