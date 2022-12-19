Ольга сама воспитывает дочь Веру, родившуюся в 2016 году. Мартыновская и отец девочки Иван Кобец познакомились в киевском ресторане, где работали вместе. В 2015 году они поженились, но брак длился недолго, уже в начале 2020 года они официально развелись.

В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар трогательно поздравила украинцев с Днем Святого Николая.

"Ничто и никто на свете не отнимут у наших детишек веру в чудо! Святой Николай, помоги уберечь и защитить всех наших малышей, которые так искренне мечтают, так сильно ждут тебя 🙏🙏🙏 Люблю этот период жизни, когда ты все еще безусловно уверен, что именно Он приходит ночью под подушку! Хотя кто знает, может таки и приходит, просто не всегда подарок под подушкой..🙄 Пусть случаются чудеса 🙏", — пишет Ольга Мартыновская.

Украинцы в комментариях поддержали звезду "Мастер Шеф" и засыпали их с дочерью комплиментами:

"Какие вы похожие..красотки😍";

"Оля, ваша дочь просто чудо❤️🙌";

"Чудеса случаются там, где в них верят 🙌❤️ и взрослым следует помнить об этих чудесах) потому что это важно. Надо научиться дышать счастьем, оно в воздухе, оно в мелочах".

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" набрала лишние кг на съемках и удивила кадрами.

Как сообщала Politeka, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" честно призналась, сколько весит.

Также Politeka писала, что Ольга Мартыновская засветилась в компании красавца-француза.