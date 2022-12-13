Ольга Мартиновська, як і її колеги-судді шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво та Володимир Ярославський, регулярно тренується в спортзалі.

Цього разу в сторіс на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показала кадри з тренування та розповіла, як участь у зйомках шоу шкодить її здоров'ю.

"Під час зйомок "Мастер Шеф" я завжди набираю 2-3 кг. І це не тому що ми там багато чи неправильно їмо. А тому що ми дуже мало рухаємося", — пояснила Ольга Мартиновська.

Вона показала статистику, що за минулий тиждень, який вона провела на зйомках, робила в середньому трохи більше 3000 кроків на добу, що дуже мало.

"Це дуууууууже недостатньо. Так, на графіку не повні дані, адже я ходжу не скрізь із телефоном. Та тим не менше - це супер мало! Хочете бути стрункими і здоровими - просто йдіть. Вставайте і йдіть!", — наголосила зірка.

Ольга Мартиновська також показала фото з гримерки, де вона щоранку змушена проводити по кілька годин та ризикує заробити целюліт.

"Так ось, щодо фіз активності на МШ - так я сиджу 2-2,5 год вранці. Просто сиджу (а я не вмію сидіти на одному місці, а треба). А целюліт любить, щоб саме так і проводили час", — додала суддя шоу.

Але результати зйомок варті таких жертв. Мартиновська вже встигла анонсувати новий сезон проєкту: "Це буде хороший сезон. Сміливий і дуже добрий. Дуже патріотичний. Мастер Шеф. Професіонали. Чекайте нас скоро".

Нагадаємо, Мартиновська з "Мастер Шеф" далеко від батьківщини показала свою підрослу дочку.

Як повідомляла Politeka, Ольга Мартиновська з "Мастер Шеф" чесно зізналася, скільки важить.

Також Politeka писала, що Ольга Мартиновська засвітилася в компанії красеня-француза.