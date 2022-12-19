Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка вирішила привітати українців із Днем Святого Миколая, показавши кадри зі своєї поїздки до Греції. Там Руслана Лижичко зустрілася з українськими дітьми та спільно прочитала молитву.

"Молимося з нашими дітьми в Афінах за Україну, Мир і Спокій. Молитви Світла стає нашою традицією молитися разом! Коли ми про щось говоримо, ми ніби показуємо свою мрію. Коли ми разом говоримо про це вголос, ми ніби робимо так, щоби ця мрія відбулася. Сьогодні в українських дітей дуже дорослі мрії. 💔 Нехай всі вони неодмінно здійсняться! З Днем Святого Миколая!", — написала співачка під відео.

Напередодні Руслана також розповідала про свій візит до США. У Далласі у католицькій школі діти провели Молитву за Україну.

"На запрошення викладачів школи я долучилася до цієї Меси. Я зачитала авторську молитву “За Україну, Мир та Спокій” (англ. мовою) та заспівала акапельно авторську версію “Отче Наш”. Я була вражена, як американські діти щиро моляться за Україну, як світяться в цей момент їх очі і наповнені любов’ю до України їх серця. 🙌", — зізналася артистка.

Нагадаємо, Руслана Лижичко показала, чим вона займалася в Греції.

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