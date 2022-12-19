В этот раз на своей странице в Instagram артистка решила поздравить украинцев с Днем Святого Николая, показав кадры со своей поездки в Грецию. Там Руслана Лыжичко встретилась с украинскими детьми и совместно прочла молитву.

"Молимся с нашими детьми в Афинах за Украину, Мир и Спокойствие. Молитвы Света становится нашей традицией молиться вместе! Когда мы о чем-то говорим, мы будто показываем свою мечту. Когда мы вместе говорим об этом вслух, мы делаем так, чтобы эта мечта состоялась. Сегодня у украинских детей очень взрослые мечты. 💔 Пусть все они непременно сбудутся! С Днем Святого Николая!", - написала певица под видео.

Накануне Руслана также рассказывала о своем визите в США. В Далласе в католической школе дети провели Молитву за Украину.

"По приглашению преподавателей школы я присоединилась к этой Месе. Я зачитала авторскую молитву "За Украину, Мир и Спокойствие" (на англ. языке) и спела акапельно авторскую версию "Отче Наш". Я была поражена, как американские дети искренне молятся за Украину, как светятся в этот момент их глаза и наполнены любовью к Украине их сердца. 🙌", — призналась артистка.

Напомним, Руслана Лыжичко показала, чем она занималась в Греции.

Как сообщала Politeka, звезда "Евровидения" Руслана за границей поделилась трагической историей.

Также Politeka писала, что звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко попросила о помощи, записав новое видеообращение.