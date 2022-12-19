Андрій Бєдняков подякував своїм передплатникам за підтримку та вирішив поділитися з ними рубрикою "Побалакаємо", де відповідав російським окупантам на їхні випади.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український ведучий Андрій Бєдняков зважився на кардинальні зміни у своєму житті. Після 24 лютого він заявив про переведення сторінки до Instagram українською мовою.

Крім того, його канал у Youtube також став повністю україномовним, що не сподобалося росіянам. Телеведучий не став ігнорувати незадоволені викиди та різко відповів кожному росіянину.

Телеведучий подякував своїм підписникам за підтримку та вирішив поділитися з ними рубрикою "Побалакаємо", де відповідав російським окупантам на їхні випади під новим роликом у своєму Youtube-каналі про подорожі.

Зокрема, один із незадоволених росіян обурився, що випадково потрапив на україномовний Youtube-канал і це його зовсім розлютило. Екс-ведучий "Орла та Решки" знайшовся, що йому на це сказати.

"Ви випадково всі там любите не на свою територію потрапляти", - написав у відповідь Андрій Бєдняков.

Сипали в його бік також погрозами, росіяни писали, що Київ нібито належить їм, і вони знову збираються наступати з боку Білорусі. Андрій Бєдняков на це порадив росіянам, не забути взяти чорні пакети, а також попередив, що на них уже чекають ЗСУ: "Ідіть-ідіть, на вас тут уже чекають. І в пакет ти себе покладеш".

Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки" Бєдняков зі сльозами на очах розповів про те, що відбувається в рідному місті.

Також Politeka писала, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков розповів, чому працював у росії після 2014 року.