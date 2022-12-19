Андрей Бедняков поблагодарил своих подписчиков за поддержку и решил поделится с ними рубрикой "Поболтаем", где отвечал российским оккупантам на их выпады.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский ведущий Андрей Бедняков решился на кардинальные изменения в своей жизни. После 24 февраля он заявил о переводе страницы в Instagram на украинский язык.

Кроме того, его канал в Youtube также стал полностью украиноязычным, что не понравилось россиянам. Телеведущий не стал игнорировать недовольные выбросы и резко ответил каждому россиянину.

Телеведущий поблагодарил своих подписчиков за поддержку и решил поделится с ними рубрикой "Поболтаем", где отвечал российским оккупантам на их выпады под новым роликом в своем Youtube-канале о путешествиях.

В частности, один из недовольных россиян возмутился, что случайно попал на украиноязычный Youtube-канал и это его совершенно взбесило. Экс-ведущий "Орла и Решки" нашелся, что ему на это сказать.

"Вы случайно все там любите не на свою территории попадать", - написал в ответ Андрей Бедняков.

Сыпались в его сторону также угрозы, россияне писали, что Киев якобы принадлежит им и они снова собираются наступать со стороны Беларуси. Андрей Бедняков на это посоветовал россиянам, не забыть взять черные пакеты, а также предупредил, что их уже ждут ВСУ: "Идите-идите, вас тут уже ждут. И в пакет ты себя положишь".

Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.