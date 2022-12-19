Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кадри зі своїх благодійних концертів у Німеччині та підбила символічні підсумки року, який став для зірки дуже непростим.

На кадрах можна побачити, як тепло зустрічали Світлану на концертах у Німеччині, де вона збирала повні зали. Судячи з відео, зірка влаштовувала грандіозні концерти та відпрацьовувала на всі сто, щоб зібрати якнайбільше коштів. За словами артистки, у неділю відбувся її останній концерт цього німецького туру.

Також у підписі до публікації Лобода розповіла, яким важким став для неї цей рік: "Цей рік – один із найстрашніших часових відрізків, не тільки в моєму житті, а й у житті мільйонів людей. Але попри все, ми віримо у просту істину, що Бог не посилає нам випробування, які ми не здатні пройти. Кожен новий день і кожна нова зустріч з вами, мої дорогі та улюблені шанувальники, доводить, що ми подолаємо все і разом святкуватимемо життя знову і знову, бо життя завжди переможе смерть, а любов не має меж! Ми з вами пишемо нову історію, ми дивимося в майбутнє, попереду довга дорога і ми пройдемо її разом! До зустрічі на моїх концертах і бережіть себе, свої сім'ї і цінуйте кожну мить, тому що ніщо не повториться!

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