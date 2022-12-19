Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила кадры со своих благотворительных концертов в Германии и подвела символические итоги года, который стал для звезды очень непростым.

На кадрах можно увидеть, как тепло встречали Светлану на концертах в Германии, где она собирала полные залы. Судя по видео, звезда устраивала грандиозные концерты и отрабатывала на все сто, чтобы собрать как можно больше средств. По словам артистки, в воскресенье состоялся ее последний концерт этого немецкого тура.

Также в подписи к публикации Лобода рассказала, каким тяжелым стал для нее этот год: "Этот год – один из самых страшных временных отрезков, не только в моей жизни, но и в жизни миллионов людей. Но несмотря ни на что, мы верим в простую истину, что Бог не посылает нам испытания, которые мы не способны пройти. Каждый новый день и каждая новая встреча с вами, мои дорогие и любимые поклонники, доказывает, что мы преодолеем все и вместе будем праздновать жизнь снова и снова, потому что жизнь всегда победит смерть, а любовь не имеет границ! Мы с вами пишем новую историю, мы смотрим в будущее, впереди долгая дорога и мы пройдем ее вместе! До встречи на моих концертах и берегите себя, свои семьи и цените каждый миг, потому что ничто не повторится!".

Напомним, "Мы должны гордиться": Джамала после победы TVORCHI высказалась о Нацотборе этого года.

Как сообщала Politeka, "Как атмосферно": Квиткова из "Холостяка" растрогала кадрами с сыном у наряженной елки.

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss разругала украинцев снимком с победителями Нацотбора: "Как можно их выбрать?".