У суботу, 17 грудня, відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2023, де перемогли дует TVORCHI. У журі конкурсу сиди троє українських зірок – переможниця Євробачення-2016 Джамала, солістка The Hardkiss Юлія Саніна та фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

Так, Юлія опублікувала на своїй сторінці в Instagram миле фото після фіналу Нацвідбору, де з'явилася в компанії дуету TVORCHI. Як видно, знімок співачка зробила сама на телефон, вона стоїть по центру, а з двох боків від неї Джеффрі Кенні та Андрій Гуцуляк, які представлятимуть Україну на Євробаченні 2023 року.

У підписі до публікації Саніна написала: "Представники від України на Євробачення гурт @tvorchi_official. Мої привітання! Ваші враження?". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артистки:

"Більшість учасників була взагалі не до рівня Євробачення. Я погоджуюсь, що пісня у Творчих не дуже хіт, але це краще, що було сьогодні. Ну і треба показати, які ми європейські".

"Джеррі #1! Шкода, що на 10 місяці війни суспільство так і не зрозуміло, що треба цінувати своє, рідне, і всіма силами розвивати українську культуру як нашу ідентичність! Мені соромно за тих, хто проголосував за Творчі".

"Як їх можна вибрати?".

"На жаль, отримаємо місце у хвості".

"Творчі – це про що? Який меседж вони повезуть на міжнародний майданчик? Євробачення – це давно вже конкурс не лише про музику. Це можливість висвітлити ще раз, що у нас війна та розповісти про біль українців".

"Хороші представники. Нехай ігнорують усе те, що пишуть у коментарях. Неприємно співвідносити себе з людьми, які вже об*зрали Творчі з ніг до голови щодо національності та кольору шкіри. На фронті доводимо, що не нацисти, а в коментах бачиш інше" .

"Чекав на козацького драйву, якого взагалі не було у фіналі – схоже всі козаки зі зброєю на фронті. Хлопці норм, але з справжністю та ідеєю проблемка".

Нагадаємо, "Боже, яка стильна": "Холостячка" Огневич показала зблизька свій образ для фіналу Нацвідбору, фото.

Як повідомляла Politeka, Jerry Heil у сльозах звернулася до українців після поразки в Нацвідборі на Євробачення-2023: "Але у Творчих...".

Також Politeka писала, що "У кожного свій біль": Дорофєєва після треку з Кацуріним вразила одкровенням.