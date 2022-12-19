Популярна українська телеведуча, інфлюенсер та блогер Леся Нікітюк, яка влітку відновила зйомки свого тревел-шоу "Ле Маршрутка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівні фото, де показала, як прикрасила будинок до новорічних свят.
Судячи з геолокації, Леся зараз у батьківському будинку у Хмельницькому. На нових знімках зірка зображена, сидячи на підлозі біля каміна, поруч із сяючою вбраною ялинкою та іншим новорічним декором. Перед камерою вона з'явилася в домашньому вбранні, яке оголило довгі стрункі ноги і підкреслило витончені плечі. Її волосся недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж та мила посмішка. Поруч із Лесею на фото її улюбленець – пухнастий пес Рафік.
У підписі до публікації Нікітюк написала: "Я це люблю". А шанувальники відразу почали коментувати нову фотосесію зірки, засинаючи її компліментами:
"Які фото!".
"Красуні!".
"Де купували таку верхівку на ялинку?"
"Рафік муд".
"Ці ноги скарб країни".
"Класний собака!".
"Яка у вас патріотична ялинка".
"Леся, ніжки вогонь".
"Леся, а костюмчик снігуроньки вже приміряла?".
"Лесе Іванівно, ви неймовірні!".
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