Відома телеведуча Леся Нікітюк показала кадри зі свого будинку, який уже нарядила до новорічних свят.

Популярна українська телеведуча, інфлюенсер та блогер Леся Нікітюк, яка влітку відновила зйомки свого тревел-шоу "Ле Маршрутка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівні фото, де показала, як прикрасила будинок до новорічних свят.

Судячи з геолокації, Леся зараз у батьківському будинку у Хмельницькому. На нових знімках зірка зображена, сидячи на підлозі біля каміна, поруч із сяючою вбраною ялинкою та іншим новорічним декором. Перед камерою вона з'явилася в домашньому вбранні, яке оголило довгі стрункі ноги і підкреслило витончені плечі. Її волосся недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж та мила посмішка. Поруч із Лесею на фото її улюбленець – пухнастий пес Рафік.

У підписі до публікації Нікітюк написала: "Я це люблю". А шанувальники відразу почали коментувати нову фотосесію зірки, засинаючи її компліментами:

"Які фото!".

"Красуні!".

"Де купували таку верхівку на ялинку?"

"Рафік муд".

"Ці ноги скарб країни".

"Класний собака!".

"Яка у вас патріотична ялинка".

"Леся, ніжки вогонь".

"Леся, а костюмчик снігуроньки вже приміряла?".

"Лесе Іванівно, ви неймовірні!".

Нагадаємо, "Ми маємо пишатися": Джамала після перемоги TVORCHI висловилася про цьогорічний Нацвідбір.

Як повідомляла Politeka, "Як атмосферно": Квіткова з "Холостяка" зворушила кадрами з сином біля вбраної ялинки.

Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss посварила українців знімком із переможцями Нацвідбору: "Як можна їх обрати?".