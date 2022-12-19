Известная телеведущая Леся Никитюк показала кадры со своего дома, который уже принарядила к новогодним праздникам.

Популярная украинская телеведущая, инфлюэнсер и блогер Леся Никитюк, которая летом возобновила съемки своего тревел-шоу "Ле Маршрутка", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные фото, на которых показала, как украсила дом к новогодним праздникам.

Судя по геолокации Леся сейчас в родительском доме в Хмельницком. На новых снимках звезда запечатлена, сидя на полу у камина, рядом с сияющей наряженной елкой и другим новогодним декором. Перед камерой она появилась в домашнем наряде, который оголил длинные стройные ноги и подчеркнул изящные плечи. Ее волосы небрежно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка. Рядом с Лесей на фото ее любимец – пушистый пес Рафик.

В подписи к публикации Никитюк написала: "Я это люблю". А поклонники тут же принялись комментировать новую фотосессию звезды, засыпая ее комплиментами:

"Какие фото!".

"Красотки!".

"Где покупали такую верхушку на елку?".

"Рафик муд".

"Эти ноги сокровище страны".

"Классная собака!".

"Какая у вас патриотическая елка".

"Леся, ножки огонь".

"Леся, а костюмчик снегурочки уже примерила?".

"Леся Ивановна, вы невероятны!".

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