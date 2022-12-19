Популярна українська співачка болівійського походження Мішель Андраде, яка стала ведучою одного із сезонів шоу "Орел і Решка", а нещодавно пішла з продюсерського центру Потапа та Горової, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка вклала кадри із нової фотосесії, на яких постала у нескромному образі.

На нових фотографіях Мішель знята в цікавій локації, вона сидить на гойдалках і витончено позує фотографу. Перед камерою артистка з'явилася в образі Барбі – на ній спокуслива рожева міні-сукня зі шлейфом, яка підкреслила витончену фігуру та стрункі ноги. До речі, на ногах співачки елегантні білі ботфорти на шпильках. Волосся Мішель розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Андраде написала: "Ці фото означають, що завтра буде нова відеоробота! Абсурд/Любов". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артистки:

"Красуня Мішель. У тебе красиві фото. Обидва фото мені подобаються. Люблю тебе дуже сильно".

"Хочу, щоб в Інтерсіті показували ці відео з написами: "Мішель Андраде вразила мережу".

"Неймовірна".

"Дуже красиво".

"Мішель, красуня".

"Чудово виглядаєш".

"Улюблена любов".

"Барбі".

"Кішечка ".

"Красуня".

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