Популярная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которая стала ведущей одного из сезонов шоу "Орел и Решка", а недавно ушла из продюсерского центра Потапа и Горовой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда вложила кадры из новой фотосессии, на которых предстала в нескромном образе.

На новых фотографиях Мишель запечатлена в интересной локации, она сидит на качелях и изящно позирует фотографу. Перед камерой артистка появилась в образе Барби – на ней соблазнительное розовое мини-платье со шлейфом, которое подчеркнуло изящную фигуру и стройные ноги. К слову, на ногах певицы элегантные белые ботфорты на шпильках. Волосы Мишель распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Андраде написала: "Эти фото означают, что завтра будет новая видеоработа! Абсурд/Любовь". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:

"Красотка Мишель. У тебя красивые фото. Оба фото мне нравятся. Люблю тебя очень сильно".

"Хочу, чтобы в Интерсити показывали эти видео с надписями: "Мишель Андраде поразила сеть".

"Невероятная".

"Очень красиво".

"Мишель, красотка".

"Чудесно выглядишь".

"Любимая любовь".

"Барби".

"Кошечка".

"Красавица".

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