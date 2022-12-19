Популярная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которая стала ведущей одного из сезонов шоу "Орел и Решка", а недавно ушла из продюсерского центра Потапа и Горовой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда вложила кадры из новой фотосессии, на которых предстала в нескромном образе.
На новых фотографиях Мишель запечатлена в интересной локации, она сидит на качелях и изящно позирует фотографу. Перед камерой артистка появилась в образе Барби – на ней соблазнительное розовое мини-платье со шлейфом, которое подчеркнуло изящную фигуру и стройные ноги. К слову, на ногах певицы элегантные белые ботфорты на шпильках. Волосы Мишель распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.
В подписи к публикации Андраде написала: "Эти фото означают, что завтра будет новая видеоработа! Абсурд/Любовь". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:
"Красотка Мишель. У тебя красивые фото. Оба фото мне нравятся. Люблю тебя очень сильно".
"Хочу, чтобы в Интерсити показывали эти видео с надписями: "Мишель Андраде поразила сеть".
"Невероятная".
"Очень красиво".
"Мишель, красотка".
"Чудесно выглядишь".
"Любимая любовь".
"Барби".
"Кошечка".
"Красавица".
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