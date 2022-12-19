Як пише Politeka.net , Михайло Хома - відомий український співак, який є солістом гурту Дзідзьо. Зірка має куму Олю Цибульську, яка випустила нещодавно пісню про колишню. А цього разу Михайло вийшов на зв'язок, звернувшись до фанів із Праги.
"Спасибі ПРАГА!!! Дякую і ще раз дякую
Вітаю з Миколою!!", - написав Михайло.
Кума Дзідзьо Оля також прокоментувала публікацію: "Слава Україні. Дякую всім".
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Пономарьов здивував кадром із Дзідзьо та Горбуновим за кордоном: "Гордість українського шоубізу"
"Вічна пам'ять": українців приголомшило нещастя з дітьми на річці
Фаворитка "Холостяка" Топольського показала свій справжній характер: "Нарешті людина, яка дратувала..."
Хвороба Кравець із "Квартал 95" почала прогресувати, акторка зробила зізнання: "Я не можу впоратися..."
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Хома, Олександр Пономарьов - браво. Але найбільше "враження", як завжди робить Цибульська, яка на сцені з дітьми виконує "...кохання з колишнім - то волонтерство..." Дітки, хто ще не зрозумів цей термін - тепер точно знатимуть, що це таке";
"Польща - Україна Вічна Дружба. Спасибі Михайло".
Нагадаємо, Пономарьов здивував кадром із Дзідзьо та Горбуновим за кордоном .
А ще Politeka повідомляла, що екс-дружина Дзідзьо співачка SLAVIA зачепила українців новим постом.
Також Politeka писала, що кума Дзідзьо Цибульська з локшиною на вухах весело заспівала про колишнє