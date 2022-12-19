Соліст гурту Дзідзьо Михайло Хома звернувся до українця після концерту, але відгріб за куму Олю Цибульську.

Як пише Politeka.net , Михайло Хома - відомий український співак, який є солістом гурту Дзідзьо. Зірка має куму Олю Цибульську, яка випустила нещодавно пісню про колишню. А цього разу Михайло вийшов на зв'язок, звернувшись до фанів із Праги.

"Спасибі ПРАГА!!! Дякую і ще раз дякую

Вітаю з Миколою!!", - написав Михайло.

Кума Дзідзьо Оля також прокоментувала публікацію: "Слава Україні. Дякую всім".

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Хома, Олександр Пономарьов - браво. Але найбільше "враження", як завжди робить Цибульська, яка на сцені з дітьми виконує "...кохання з колишнім - то волонтерство..." Дітки, хто ще не зрозумів цей термін - тепер точно знатимуть, що це таке";

"Польща - Україна Вічна Дружба. Спасибі Михайло".

Нагадаємо, Пономарьов здивував кадром із Дзідзьо та Горбуновим за кордоном .

А ще Politeka повідомляла, що екс-дружина Дзідзьо співачка SLAVIA зачепила українців новим постом.

Також Politeka писала, що кума Дзідзьо Цибульська з локшиною на вухах весело заспівала про колишнє



