Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой шоумена Дзидзьо, с начала войны начала активно развивать свой Instagram-блог, где делится с поклонниками полезной информацией, личными событиями и пытается всячески поддерживать украинцев во время войны. Так, в этот раз звезда выложила забавное видео, которым представила свой новый хит "Колишній".

Стоит отметить, что в клипе на эту песню Оля появилась в очень концептуальном образе – она буквально с лапшой на ушах. А в песне есть шутливые слова от том, что любовь с бывшим – это волонтерство.

В подписи к публикации Цибульская призналась, что в одном из военных госпиталей возле столицы, потерявший обе ноги герой, взял с нее обещание – никогда не переставать петь. И поэтому ее песни всегда такие веселые, жизнеутверждающие и шутливые.

"Несмотря на страшные утренние обстрелы, я не переношу релиз "Колишнього". Ибо миссии не переносят, а поднимать вам настроение и отвлекать – моя. Твоя легкая улыбка уголками губ значит, что она выполнена. Недавно Украина вошла в десятку стран с высоким уровнем волонтерства. Поэтому правило "однажды волонтер – навсегда волонтер", которого так же преданно соблюдают миллионы непобедимых украинок, может и должно распространяться и на решение личных проблем. Или хотя бы стать классным алиби", - написала Цибульская.

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