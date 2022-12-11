Кума Дзидзьо Оля Цибульская попала в конфуз перед выступлением, поделившись неожиданными кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая прославилась благодаря еще первой "Фабрике звезд", где одержала победу в 2007 году. Также звезда является кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы, с которым вместе крестила ребенка подруги. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Оля показала себя перед зеркалом, рассказав, что с ней произошло.

"Я только что поняла, что забыла", - написала Оля, обращаясь к фанатам.

После этого звезда записала еще одно сторис, сообщив подробности.

"Я забыла нижнее белье", - написала Оля.

"Короче, я забыла концертное нижнее белье. И у меня два варианта: выступать в той, что я есть, или без", - сказала Оля, предлагая фанатам помочь ей с выбором.

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