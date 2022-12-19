Как пишет Politeka.net, Михаил Хома - известный украинский певец, который является солистом группы Дзидзьо. У звезды есть кума Оля Цибульская, которая выпустила недавно песню о бывшей. А в этот раз Михаил вышел на связь, обратившись к фанам из Праги.
"Спасибо ПРАГА!!! Спасибо и еще раз благодарю
Поздравляю с Николаем!!", - написал Михаил.
Кума Дзидзьо Оля также прокомментировала публикацию: "Слава Украине. Спасибо всем".
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Хома, Александр Пономарев - браво. Но самое большое "впечатление" , как всегда производит Цыбульская , которая на сцене с детьми выполняет "... любовь с бывшим - то волонтерство ..." Детки, кто еще не понял этот термин - теперь точно будут знать , что это такое";
"Польша - Украина Вечная Дружба. Спасибо Михаил".
Напомним, Пономарев удивил кадром с Дзидзьо и Горбуновым за границей
А еще Politeka сообщала, что экс-супруга Дзидзьо певица SLAVIA зацепила украинцев новым постом
Также Politeka писала, что кума Дзидзьо Цибульская с лапшой на ушах весело спела о бывшем