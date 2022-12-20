Популярний український телеведучий, шоумен, продюсер та чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов, який зараз працює у "Сніданку з 1+1", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка виклав миле відео, на якому його старший син Іван співає святкову пісеньку.

Власне, і відео присвячене святу – Дню святого Миколая. На кадрах модно побачити, як Іван схожий на своїх зіркових батьків. Він сидить за столом перед тарілкою, а на тлі грає та сама пісенька, яку наспівує хлопчик.

Варто зазначити, що Юрій та його дружина Катя дуже рідко показують зовнішність своїх дітей, тож це відео скоріше виняток. І про це телеведучий розповів у підписі до публікації: "Всі Миколаї, Миколайовичі та Миколаївни! З Днем Ангела! Нехай наш Патрон усіх оберігає, ввічливим приносить подарунки, неввічливим теж! А різання нехай приготує нашим ворогам! Наш Іван так чекає на подарунки, що навіть не був проти, щоб його тато зняв на камеру! Зі святом вас, дорогі українці!".

А українці відразу почали коментувати відео з маленьким Іваном:

"Який милий хлопчик".

"Гарний хлопчик".

"Хороший хлопчик, гарний".

"Маленьке сонечко".

"Дякую! І вас зі святом! Нехай Святий Миколай оберігає вашу родину!".

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