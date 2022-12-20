Популярний український телеведучий, шоумен, продюсер та чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов, який зараз працює у "Сніданку з 1+1", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка виклав миле відео, на якому його старший син Іван співає святкову пісеньку.
Власне, і відео присвячене святу – Дню святого Миколая. На кадрах модно побачити, як Іван схожий на своїх зіркових батьків. Він сидить за столом перед тарілкою, а на тлі грає та сама пісенька, яку наспівує хлопчик.
Варто зазначити, що Юрій та його дружина Катя дуже рідко показують зовнішність своїх дітей, тож це відео скоріше виняток. І про це телеведучий розповів у підписі до публікації: "Всі Миколаї, Миколайовичі та Миколаївни! З Днем Ангела! Нехай наш Патрон усіх оберігає, ввічливим приносить подарунки, неввічливим теж! А різання нехай приготує нашим ворогам! Наш Іван так чекає на подарунки, що навіть не був проти, щоб його тато зняв на камеру! Зі святом вас, дорогі українці!".
А українці відразу почали коментувати відео з маленьким Іваном:
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Ворог змінив тактику: у британській розвідці розкрили новий задум "вагнерівців"
"Є три причини": чому Бахмут такий важливий для окупантів
Фаворитка "Холостяка" Топольського показала свій справжній характер: "Нарешті людина, яка дратувала..."
Хвороба Кравець із "Квартал 95" почала прогресувати, акторка зробила зізнання: "Я не можу впоратися..."
"Який милий хлопчик".
"Гарний хлопчик".
"Хороший хлопчик, гарний".
"Маленьке сонечко".
"Дякую! І вас зі святом! Нехай Святий Миколай оберігає вашу родину!".
Нагадаємо, "Ми маємо пишатися": Джамала після перемоги TVORCHI висловилася про цьогорічний Нацвідбір.
Як повідомляла Politeka, "Як атмосферно": Квіткова з "Холостяка" зворушила кадрами з сином біля вбраної ялинки.
Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss посварила українців знімком із переможцями Нацвідбору: "Як можна їх обрати?".