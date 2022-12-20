Популярный украинский телеведущий, шоумен, продюсер и муж Кати Осадчей Юрий Горбунов, который сейчас работает в "Сніданку з 1+1", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда выложил милое видео, на котором его старший сын Иван напевает праздничную песенку.
Собственно, и видео посвящено празднику – Дню святого Николая. На кадрах модно увидеть, как Иван похож на своих звездных родителей. Он сидит за столом перед тарелкой, а на фоне играет та самая песенка, которую напевает мальчик.
Стоит отметить, что Юрий и его жена Катя очень редко показывают внешность своих детей, так что это видео скорее исключение. И об этом телеведущий рассказал в подписи к публикации: "Все Николаи, Николаевичи и Николаевны! С Днем Ангела! Пусть наш Патрон всех оберегает, вежливым приносит подарки, невежливым тоже! А резку пусть приготовит нашим врагам! Наш Иван так ждет подарков, что даже не был против, чтобы его папа снял на камеру! С праздником вас, дорогие украинцы!".
А украинцы тут же принялись комментировать видео с маленьким Иваном:
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Пылает пожар, есть раненые: подробности и фото с места новой атаки дронов-камикадзе
Пономарев удивил кадром с Дзидзьо и Горбуновым за границей: "Гордость украинского шоубиза"
Экстренные отключения: где сегодня после новой атаки не будет света
Новая атака на Киев, начались пожары: "К сожалению..."
"Какой милый мальчик".
"Красивый мальчик".
"Хороший мальчик, красивый".
"Маленькое солнышко".
"Спасибо! И вас с праздником! Пусть Святой Николай оберегает вашу семью!".
Напомним, "Мы должны гордиться": Джамала после победы TVORCHI высказалась о Нацотборе этого года.
Как сообщала Politeka, "Как атмосферно": Квиткова из "Холостяка" растрогала кадрами с сыном у наряженной елки.
Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss разругала украинцев снимком с победителями Нацотбора: "Как можно их выбрать?".