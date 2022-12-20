Популярный украинский телеведущий, шоумен, продюсер и муж Кати Осадчей Юрий Горбунов, который сейчас работает в "Сніданку з 1+1", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда выложил милое видео, на котором его старший сын Иван напевает праздничную песенку.

Собственно, и видео посвящено празднику – Дню святого Николая. На кадрах модно увидеть, как Иван похож на своих звездных родителей. Он сидит за столом перед тарелкой, а на фоне играет та самая песенка, которую напевает мальчик.

Стоит отметить, что Юрий и его жена Катя очень редко показывают внешность своих детей, так что это видео скорее исключение. И об этом телеведущий рассказал в подписи к публикации: "Все Николаи, Николаевичи и Николаевны! С Днем Ангела! Пусть наш Патрон всех оберегает, вежливым приносит подарки, невежливым тоже! А резку пусть приготовит нашим врагам! Наш Иван так ждет подарков, что даже не был против, чтобы его папа снял на камеру! С праздником вас, дорогие украинцы!".

А украинцы тут же принялись комментировать видео с маленьким Иваном:

"Какой милый мальчик".

"Красивый мальчик".

"Хороший мальчик, красивый".

"Маленькое солнышко".

"Спасибо! И вас с праздником! Пусть Святой Николай оберегает вашу семью!".

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