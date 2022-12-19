Популярна українська телеведуча Катерина Осадча показала, як вона з Юрієм Горбуновим і їхніми дітьми підготувалися до новорічих свят.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Катя розмістила зворушливе домашнє відео, на якому зіркове сімейство прикрашає ялинку. Старший син Іван та маленький Данило допомагають батькам у створенні святкової атмосфери.

"Ялинці бути, попри все! Миколаю бути, попри все! Перемозі бути!!!! З Днем святого Миколая 🙏🏻Встигли до Миколая прикрасити ялинку напередодні і на пару годин занурилися в мирне життя ….. Дякую за ваші відповіді, традиціі дісно різняться. Нашим дітям, попри все, Миколай приніс подарунки під подушку, різку не приніс… різку з вбивчим зарядом поніс в кремль, сподіваюсь", — пише Катерина Осадча.

Українці в коментарях підтримали Осадчу та Горбунова в бажанні створити свято для дітей, але розкритикували п'ятикутну радянську зірку на верхівці їхньої ялинки:

"Навіщо чіпляти радянську зірку, не пасує";

"Супер!!! (але зірочку на верхівці треба замінити!)";

"А чому російська 5-кутна зірка?";

"У гарних батьків дуже гарні дітки🥰🥰. Катюша, вітаю зі святами Вашу прекрасну сім'ю🍾🥂";

"Повіяло домашнім теплом і затишком….❤️приємно дивитись такі домашні прості відео…❤️";

"Святу бути! Діти заслуговують ❤️ Перемозі бути! Ми заслуговуємо 💛💙".

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