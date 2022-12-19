В этот раз на своей странице в Instagram Катя разместила трогательное домашнее видео, на котором звездное семейство украшает елку. Старший сын Иван и маленький Даниил помогают родителям в создании праздничной атмосферы.
"Елке быть, несмотря ни на что! Николаю быть, несмотря ни на что! Победе быть!!!! С Днем святого Николая 🙏🏻Успели к Николаю украсить елку накануне и на пару часов погрузились в мирную жизнь….. Спасибо за ваши ответы, традиции действительно отличаются. Нашим детям, несмотря ни на что, Николай принес подарки под подушку, резку не принес... резку с убийственным зарядом понес в кремль, надеюсь", — пишет Екатерина Осадчая.
Украинцы в комментариях поддержали Осадчу и Горбунова в желании создать праздник для детей, но подвергли критике пятиконечную советскую звезду на верхушке их елки:
"Зачем цеплять советскую звезду, не подходит";
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"Супер!!! (но звездочку на верхушке надо заменить!)";
"А почему русская 5-угольная звезда?";
"У хороших родителей очень хорошие детки🥰🥰. Катюша, поздравляю с праздниками Вашу прекрасную семью🍾🥂";
"Првеяло домашним теплом и уютом….❤️приятно смотреть такие домашние простые видео…❤️";
"Празднику быть! Дети заслуживают ❤️ Победе быть! Мы заслуживаем 💛💙".
Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.
Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.
Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.