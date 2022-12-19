Популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая показала, как она с Юрием Горбуновым и их детьми подготовились к новогодним праздникам.

В этот раз на своей странице в Instagram Катя разместила трогательное домашнее видео, на котором звездное семейство украшает елку. Старший сын Иван и маленький Даниил помогают родителям в создании праздничной атмосферы.

"Елке быть, несмотря ни на что! Николаю быть, несмотря ни на что! Победе быть!!!! С Днем святого Николая 🙏🏻Успели к Николаю украсить елку накануне и на пару часов погрузились в мирную жизнь….. Спасибо за ваши ответы, традиции действительно отличаются. Нашим детям, несмотря ни на что, Николай принес подарки под подушку, резку не принес... резку с убийственным зарядом понес в кремль, надеюсь", — пишет Екатерина Осадчая.

Украинцы в комментариях поддержали Осадчу и Горбунова в желании создать праздник для детей, но подвергли критике пятиконечную советскую звезду на верхушке их елки:

"Зачем цеплять советскую звезду, не подходит";

"Супер!!! (но звездочку на верхушке надо заменить!)";

"А почему русская 5-угольная звезда?";

"У хороших родителей очень хорошие детки🥰🥰. Катюша, поздравляю с праздниками Вашу прекрасную семью🍾🥂";

"Првеяло домашним теплом и уютом….❤️приятно смотреть такие домашние простые видео…❤️";

"Празднику быть! Дети заслуживают ❤️ Победе быть! Мы заслуживаем 💛💙".

Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.