Популярна українська актриса Ольга Сумська, яка з початку війни залишалася у Києві та почала гастролювати та брати участь у благодійних заходах та волонтерських ініціативах, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала милі фото з колегами та розповіла про гастролі, до яких вони всі разом вирушають.

На нових фотографіях Ольгу можна побачити серед інших акторів та актрис, з якими вона виступає на сцені театрів. Цього разу вони гастролюють із виставою "Декамерон". Зважаючи на знімки, незважаючи на важку ніч під обстрілами Києва, усі актори заряджені на позитив і виглядають бадьорими.

У підписі до публікації Сумська розповіла: "Дорогі наші друзі! З Миколаєм вас! Ніч була важка, без сну, але наші мужні захисники зробили все можливе, аби ми змогли побачити це яскраве сонце зранку! Ми вже в дорозі! Нас зустрічають: 19 грудня - Черкаси, 20 грудня - Суми, 21 грудня - Полтава! Вистава "Декамерон".

Нагадаємо, "Ми маємо пишатися": Джамала після перемоги TVORCHI висловилася про цьогорічний Нацвідбір.

Як повідомляла Politeka, "Як атмосферно": Квіткова з "Холостяка" зворушила кадрами з сином біля вбраної ялинки.

Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss посварила українців знімком із переможцями Нацвідбору: "Як можна їх обрати?".