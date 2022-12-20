Популярная украинская актриса Ольга Сумская, которая с начала войны оставалась в Киеве и начала гастролировать и принимать участие в благотворительных мероприятиях и волонтерских инициативах, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милые фото с коллегами и рассказала о гастролях, в которые они все вместе отправляются.
На новых фотографиях Ольгу можно увидеть в окружении других актеров и актрис, с которыми она выступает на сцене театров. В этот раз они гастролируют со спектаклем "Декамерон". Судя по снимкам, несмотря на тяжелую ночь под обстрелами Киева, все актеры заряжены на позитив и выглядят бодрыми.
В подписи к публикации Сумская рассказала: "Дорогие наши друзья! С Николаем вас! Ночь была тяжелая, без сна, но наши мужественные защитники сделали все возможное, чтобы мы смогли увидеть это яркое солнце с утра! Мы уже в пути! Нас встречают: 19 декабря – Черкассы, 20 декабря – Сумы, 21 декабря – Полтава! Спектакль "Декамерон".
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