Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка розповіла, як вона, попри залякування, продовжує чинити онлайн-спротив росіянам.

"Відкриваючи Instagram, кожен українець вже завчасно знає, що він побачить в stories. Збір на фронт, фото руйнувань від ракетного удару ворогом, мем про другу армію світу і так по колу. (Ну, і додались ще жарти про ДТЕК💡). У такий спосіб ми чинимо онлайн-спротив пропаганді ворога в інтернеті. Я це роблю щодня, не звертаючи уваги на залякування про заблокування акаунту. Мені не страшно. І кожен так само може стати частиною онлайн-спротиву та відчувати свою причетність у досягненні перемоги завдяки активності онлайн", — пише Леся Нікітюк.

Пост ведуча супроводила своїм ефектним фото, на якому вона позує в чорному вбранні з великим декольте та з вінком на голові.

"О, вау😍", — відреагувала на публікацію зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару.

Українці в коментарях також підтримали Лесю та засипали її компліментами:

"Дуже вдале фото";

"Просто без слів🔥";

"Ой, яка гарна! 🥰";

"Яка красуня ....обожнюю Вас...Ви неймовірна людина, дівчина, акторка, телеведуча!!! ❤️";

"Яка ж ви щира та з великим сердцем ❤️❤️ Любимо вас, Лесю 😍".

Нагадаємо, що фінал реаліті-шою "Пара на мільйон", ведучою якої була Леся Нікітюк став розчаруванням для деяких глядачів.

Також повідомлялось, що Нікітюк записала звернення з Монако.

Крім того, Politeka.net писала, що екс-партнер Нікітюк по "Танцям з зірками" за час війни схуд на 15 кг.