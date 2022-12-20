В этот раз на своей странице в Instagram звезда рассказала, как она, несмотря на запугивания, продолжает оказывать онлайн-сопротивление россиянам.

"Открывая Instagram, каждый украинец уже заранее знает, что он увидит в stories. Сбор на фронт, фото разрушений от ракетного удара врагом, мем о второй армии мира и так по кругу. (Ну, и добавились еще шутки о ДТЭК💡). таким образом мы сопротивляемся пропаганде врага в интернете. Я это делаю каждый день, не обращая внимания на запугивание о блокировке аккаунта. Мне не страшно. И каждый так же может стать частью онлайн-сопротивления и чувствовать свою причастность в достижении победы благодаря активности онлайн", - пишет Леся Никитюк.

Пост ведущая сопроводила своим эффектным фото, на котором она позирует в черном наряде с большим декольте и с венком на голове.

"О, вау😍", - отреагировала на публикацию звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару.

Украинцы в комментариях также поддержали Лесю и засыпали ее комплиментами:

"Очень удачное фото";

"Просто без слов🔥";

"Ой, как хороша! 🥰";

"Какая красавица....обожаю Вас...Вы невероятный человек, девушка, актриса, телеведущая!!!❤️";

"Какая же вы искренняя и с большим сердцем ❤️❤️ Любим вас, Леся 😍".

Напомним, что финал реалити-шей "Пара на миллион", ведущей которой была Леся Никитюк, стал разочарованием для некоторых зрителей.

Также сообщалось, что Никитюк записала обращение из Монако.

Кроме того, Politeka.net писала, что экс-партнер Никитюк по "Танцам со звездами" за время войны похудел на 15 кг.