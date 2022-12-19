Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірковий шеф-кухар вирішив незвичайно привітати із Днем Святого Миколая.

"Сьогодні залишаюсь солідарним з тими, хто не знайшов подарунку під подушкою, бо не було навіть подушки. Ніхто раніше не міг й уявити, що це свято у 2022 році буде проходити за таких обставин, під обстрілами, без світла й тепла. Безліч дітей залишились без даху над головою та без подарунка на свято… Я б дуже хотів, щоб прокинувшись зранку 19-го грудня, всі діти збагнули, що це все був просто сон. Щоб вони не ховалися по підвалах та сховищах, щоб не бачили обстрілів та ракет, щоб не втрачали рідних та не лежали у лікарнях, та щоб не переїжджали в інші країні, тікаючи від війни 🙏", — пише Ектор Хіменес Браво.

Зірка "Мастер Шеф" супроводив пост низкою чорних кадрів, як він без світла нібито прикрашає ялинку, позує біля неї та їсть мандарини.

"Моє єдине бажання — щоб кожен малюк сьогодні розгорнув улюблений Лего чи Кіндер, заховався під теплу ковдру та передивився фільм «Один вдома» в котрий раз. На жаль, час не повернути назад, а тому потрібно жити теперішнім. Єднаймося та творімо дива, які так зараз потрібні малечі та навіть дорослим! Хочу побажати всім мирного неба над головою, щастя, здоров'я та головне СВОБОДИ!", — наголосив шеф-кухар.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.