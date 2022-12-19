В этот раз на своей странице в Instagram звездный шеф-повар решил необычно поздравить с Днем Святого Николая.

"Сегодня остаюсь солидарным с теми, кто не нашел подарка под подушкой, потому что не было даже подушки. Никто раньше не мог и представить, что этот праздник в 2022 году будет проходить при таких обстоятельствах, под обстрелами, без света и тепла. Множество детей осталось без крыши над головой и без подарка на праздник… Я бы очень хотел, чтобы проснувшись утром 19 декабря, все дети поняли, что это все был просто сон, чтобы они не прятались по подвалам и убежищам, чтобы не видели обстрелов и ракет, чтобы не теряли родных и не лежали в больницах, чтобы не переезжали в другие страны, убегая от войны 🙏", — пишет Эктор Хименес Браво.

Звезда "Мастер Шеф" сопроводил пост черными кадрами, как он без света якобы украшает елку, позирует возле нее и ест мандарины.

"Мое единственное желание — чтобы каждый малыш сегодня развернул любимый Лего или Киндер, спрятался под теплое одеяло и пересмотрел фильм «Один дома» в который раз. К сожалению, время не вернуть назад, а потому нужно жить нынешним. Объединяемся и творим чудеса, которые так сейчас нужны малышам и даже взрослым! Хочу пожелать всем мирного неба над головой, счастья, здоровья и главного СВОБОДЫ!", - подчеркнул шеф-повар.

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.