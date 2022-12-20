Популярний український музикант та виконавець Сергій Бабкін показав, як готується до новорічних свят за кордоном.

Артист від початку повномасштабного вторгнення рф разом із дружиною Сніжаною та трьома неповнолітніми дітьми виїхав із рідного Харкова за кордон. Нещодавно Сергій Бабкін приїздив на на батьківщину та дав благодійний концерті, вперше за 9 місяців зігравши з бендом.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram співак показав, як готується з родиною зустрічати новорічні свята за кордоном. Артист по засніженій вулиці несе на плечі ялинку, аби створити вдома святкову атмосферу.

"Друзі, вітаю всіх з Днем Святого Миколая! Як ви знаєте, він не тільки святий, але й ще Чудотворець. Тож давайте всі разом, по-перше, подякуємо йому за те що весь цей скрутний час, він допомагав нам, давав сили, лікував вірою та оберігав наші душі та нашу землю. А по-друге, попросимо його про справжнє Диво. Щоб він допоміг зробити так, аби Україна перемогла вже протягом цієї зими і в наших домівках настав мир! Всіх зі святом! P.S. Ялинку купив, тому СБ ( Святу Бути😉)", — написав Сергій Бабкін під світлиною.

Українці в коментарях підтримали музиканта та долучаються до привітань:

"Святу бути, незалежно від того є ялинка чи ні)";

"Взаємні вітання! І дякую за такі правильні слова...".

Нагадаємо, дружина Бабкіна показала, чим доводиться займатися, щоби виживати на виплати в Німеччині.

Як повідомляла Politeka, Сергій Бабкін зворушив до сліз кадрами з 12-річною донькою.

Також Politeka писала, що дружину Бабкіна приголомшив вчинок українців у Німеччині.