Популярный украинский музыкант и исполнитель Сергей Бабкин показал, как готовится к новогодним праздникам за границей.

Артист с начала полномасштабного вторжения рф вместе с супругой Снежаной и тремя несовершеннолетними детьми уехал из родного Харькова за границу. Недавно Сергей Бабкин приезжал на родину и дал благотворительный концерт, впервые за 9 месяцев сыграв с бэндом.

В этот раз на своей странице в Instagram певец показал, как готовится с семьей встречать новогодние праздники за границей. Артист по заснеженной улице несет на плече елку, чтобы создать дома праздничную атмосферу.

"Друзья, поздравляю всех с Днем Святого Николая! Как вы знаете, он не только святой, но и еще Чудотворец. Так что давайте все вместе, во-первых, поблагодарим его за то, что все это трудное время, он помогал нам, давал силы, лечил верой и оберегал наши души и нашу землю. А во-вторых, попросим его о настоящем чуде, чтобы он помог сделать так, чтобы Украина победила уже в течение этой зимы и в наших домах наступил мир! Всех с праздником! P.S. Елку купил, поэтому СБ (Святу Бути😉)", - написал Сергей Бабкин под фотографией.

Украинцы в комментариях поддержали музыканта и приобщаются к поздравлениям:

"празднику быть, независимо от того есть елка или нет)";

"Взаимные поздравления! И спасибо за такие правильные слова...".

Напомним, жена Бабкина показала, чем приходится заниматься, чтобы выживать в выплаты в Германии.

Как сообщала Politeka, Сергей Бабкин растрогал до слез кадрами с 12-летней дочерью.

Также Politeka писала, что жену Бабкина ошеломил поступок украинцев в Германии.