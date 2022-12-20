Шеф-кухар на своєму сайті порадив українцям приготувати на новорічний стіл оригінальний салат із печериць і ківі.

"Салат за кілька хвилин – це те, що треба. По-перше, не будете втомлені приготуванням, по-друге, відкриєте для себе дійсно щось оригінальне. Тепер уявіть, як просто нарізаєте свіжі шампіньйони, додаєте до них шматочки ківі, базилік та заправляєте запашною олією. Потім дайте трохи настоятися, щоб смаки та аромати розійшлися по всій страві. Ще спробуйте додати до салату з ківі та шампіньйонів горішки, щоб урізноманітнити текстури", — пише Євген Клопотенко.

Для приготування салату за рецептом зірки "Мастер Шеф" знадобляться такі інгредієнти:

200 г печериць

2 ківі

2 гілочки базиліку

2 ст. л. ароматної соняшникової олії

сіль та перець до смаку

мед (за бажанням)

Спершу очистьте ківі від шкірки та наріжте їх кружальцями завтовшки приблизно по пів сантиметра. Помийте печериці й обсушіть паперовими рушниками. Видаліть шкірку, розріжте гриби навпіл і потім наріжте пластинками. Нарізані ківі та гриби перемістіть у миску.

Помийте та обсушіть 2 гілочки зеленого базиліку, відокремте листя від стебел. Стебла краще не використовувати, а листочки базиліку додайте в миску з грибами та ківі.

Заправте салат 2 ст. л. ароматної соняшникової олії, посоліть і поперчіть до смаку.

"Розкладіть готовий салат по тарілках. Якщо вам захочеться перетворити його на десерт, ви можете додати до нього трохи меду. Вийде ще більш незвично та оригінально", — додав Клопотенко.

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