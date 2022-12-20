Шеф-повар на своем сайте посоветовал украинцам приготовить на новогодний стол оригинальный салат из шампиньонов и киви.

"Салат за несколько минут – это то, что нужно. Во-первых, не будете уставшими от приготовления, во-вторых, откроете для себя действительно что-то оригинальное. Теперь представьте, как просто нарезаете свежие шампиньоны, добавляете к ним кусочки киви, базилик и заправляете душистым маслом. Затем дайте немного настояться, чтобы вкусы и ароматы разошлись по всему блюду. Еще попробуйте добавить в салат из киви и шампиньонов орешки, чтобы разнообразить текстуры", — пишет Евгений Клопотенко.

Для приготовления салата по рецепту звезды "Мастер Шеф" понадобятся следующие ингредиенты:

200 г шампиньонов

2 киви

2 веточки базилика

2 ст. л. ароматного подсолнечного масла

соль и перец по вкусу

мед (по желанию)

Сначала очистите киви от кожуры и нарежьте их кружочками толщиной примерно по пол сантиметра. Помойте шампиньоны и обсушите бумажными полотенцами. Удалите кожуру, разрежьте грибы пополам и затем нарежьте пластинками. Нарезанные киви и грибы поместите в миску.

Помойте и обсушите 2 веточки зеленого базилика, отделите листья от стеблей. Стебли лучше не использовать, а листики базилика добавьте в миску с грибами и киви.

Заправьте салат 2 ст. л. ароматного подсолнечного масла, посолите и поперчите по вкусу.

"Разложите готовый салат по тарелкам. Если вам захочется превратить его в десерт, вы можете добавить к нему немного меда. Выйдет еще более необычно и оригинально", - добавил Клопотенко.

Напомним, Евгений Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт интересной закуски из сыра.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" поделился доступным рецептом ситного блюда.