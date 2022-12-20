Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівні кадри зі свого вечора читання віршів та розповіла про "подарунок", який подарували їй шанувальники до дня народження.

Як відомо, днями Наталка відзначала свій день народження та закликала українців, які б хотіли її привітати, донатити кошти на її збір. Виявилося, що актриса вирішила придбати два прилади нічного бачення для військових, які служать із її чоловіком Андрієм Федінчиком. Тепер Наталка повідомила, скільки коштів їй вдалося зібрати за ці кілька днів.

"201 272 тисячі гривень! Зібрали ми разом з вами на мій день народження. ДЯКУЮ ВСІМ І КОЖНОМУ ХТО ДОЛУЧИВСЯ ДО ЗБОРУ! Дякую всім хто прийшов 17.12 на вечір #наталкачиталка - це мій проект і моя віддушина, який став для мене сенсом, бо на цих вечорах люди плачуть, сміються, лікують душу і допомагають ЗСУ. Я неймовірна щаслива і горда що нам разом вдається робити хоч і невеличкі, але вагомі речі задля перемоги! Сьогодні з зібраних коштів вже оплатили перший нічник. Весь звіт надаватиму на своїй сторінці", - написала Денисенко у своєму посту.

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