Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные кадры со своего вечера чтения стихов и рассказала о "подарке", который преподнесли ей поклонники ко дню рождения.

Как известно, на днях Наталка отмечала свой день рождения и призвала украинцев, которые хотели бы ее поздравить, донатить средства на ее сбор. Оказалось, что актриса решила приобрести два прибора ночного видения для военных, которые служат с ее мужем Андреем Фединчиком. Теперь же Наталка сообщила, сколько средств ей удалось собрать за эти несколько дней.

"201 272 тысячи гривен! Собрали мы вместе с вами на мой день рожденья. СПАСИБО ВСЕМ И КАЖДОМУ КТО ПРИСОЕДИНИЛСЯ К СБОРУ! Спасибо всем, кто пришел 17.12 на вечер #наталкачиталка – это мой проект и моя отдушина, который стал для меня смыслом, потому что на этих вечерах люди плачут, смеются, лечат душу и помогают ВСУ. Я невероятна счастлива и горда, что нам вместе удается делать хоть и небольшие, но весомые вещи для победы! Сегодня из собранных средств уже оплатили первый ночник. Весь отчет буду предоставлять на своей странице", - написала Денисенко в своем посте.

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