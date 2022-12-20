Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка влітку змушена була звільнитися з телеканалу "Україна" і перейшла працювати на канал "ДОМ", а нещодавно заснувала іменний благодійний фонд, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу знаменитість показала відео зі студії ранкового шоу та поділилася рецептом імбирного печива.

Як виявилося, Лілія привела до студії своїх маленьких доньок, і вони разом там готували новорічні ласощі. За словами телеведучої, це печиво найкраще готувати саме з дітьми.

"Ловіть наш рецепт і готуйте разом із дітьми. Сам процес - це справжня насолода!", - написала Ребрик і розписала всі етапи приготування.

"100 г цукру насипте у сотейник і карамелізуйте на слабкому вогні. Зніміть сотейник з вогню і обережно налийте 100 мл окропу. Доведіть до однорідної маси. Потім зніміть з вогня, додайте ще 150 г цукру, 80 г вершкового масла, 100 г меду.

Поставте сотейник знову на маленькии вогонь, щоб цукор розчинився. А потім залиште на 10 хв охолонути масу додайте 5 г соди і перемішайте. Додайте два жовтка - температура маси має бути не вищою за 60 градусів (інакше буде омлет). Спеції подрібніть та просійте. 10 г імбиря, 10 г кориці, 10 г гвоздики, 500 г борошна та спецій додайте в карамелізовану масу і замісіть тісто.

Загорніть його у харчову плівку і відправте у холодильник тісто відпочити годин на 12. Готове тісто розкачайте товщиною 0,5-1 сантиметр. Формочками виріжте пряники. 15 хвилин випікате у духовці при температурі 175°С. Змішайте цукрову пудру білок і лимонний фреш - зробіть айсинг. Покладіть айсинг в кондитерський мішок і прикрасьте імбирні пряники. Смачного!".

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