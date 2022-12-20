Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая летом вынуждена была уволится с телеканала "Украина" и перешла работать на канал "ДОМ", а недавно обосновала именной благотворительный фонд, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость показала видео из студии утреннего шоу и поделилась рецептом имбирного печенья.

Как оказалось, Лилия привела в студию своих маленьких дочек, и они вместе там готовили новогодние вкусняшки. По словам телеведущей, это печенье лучше всего готовить именно с детьми.

"Ловите наш рецепт и готовьте вместе с детьми. Сам процесс – это настоящее наслаждение!", - написала Ребрик и расписала все этапы приготовления.

"100 г сахара насыпьте в сотейник и карамелизуйте на слабом огне. Снимите сотейник с огня и осторожно налейте 100 мл кипятка. Доведите до однородной массы. Затем снимите с огня, добавьте еще 150 г сахара, 80 г сливочного масла, 100 г меда.

Поставьте сотейник снова на маленький огонь, чтобы сахар растворился. А затем оставьте на 10 мин остыть массу добавьте 5 г соды и перемешайте. Добавьте два желтка – температура массы должна быть не выше 60 градусов (иначе будет омлет). Специи измельчите и просейте. 10 г имбиря, 10 г корицы, 10 г гвоздики, 500 г муки и специй добавьте в карамелизированную массу и замесите тесто.

Заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник тесто отдохнуть часов на 12. Готовое тесто раскатайте толщиной 0,5-1 сантиметр. Формочками вырежьте коврижки. 15 минут выпекайте в духовке при температуре 175°С. Смешайте сахарную пудру белок и лимонный фреш – сделайте айсинг. Положите айсинг в кондитерский мешок и украсьте имбирные коврижки. Приятного тебе аппетита!".

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