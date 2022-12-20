Українська співачка Тіна Кароль більше не виконує свої пісні на російській мові і допомогає ЗСУ.

За словами Тіни Кароль, вона вважає недоречними їх зараз співати.

«Пісні з російським репертуаром лежать на полиці і на концертах на підтримку України, звісно, я їх не виконую», - повідомила Тіна Кароль в ефірі «Сніданку з 1+1».

Співачка також запевнила, що в неї досить українського репертуару. А також прямо у студії наживо заспівала народну пісню «Ой хто, хто Миколая любить».

«Найкраща, Наша Своя. Як завжди неймовірна!», «Талановита, цілеспрямована, працелюбна! Наша!», «Тіна така красуня», «Найкраща співачка України!», «Діва» - захоплено висловилися шанувальники Тіни Кароль у коментарях до її виконання.

А от іншим не сподобався ані її зовнішній вигляд, ані манера виконання:

«Завжди ті червоні губи», «Завжди в образі. Фальшива Таня», «Вона мені то подобається ,но виття не дуже!», «Все одне й теж, завчені слова, завчені манери. Похваліть мене, яка я молодець. Всі пісні перекручені на один манер. Забагато крику, непотрібних мелізмів».

В результаті дійшло до суперечок і скандалів.

«Не подобається - не дивіться/не слухайте. Ваших понтів нікому не треба, як роздаєте поради то в першу чергу самі того дотримуйтесь. Щось не до вподоби - дорога на вихід завжди вільна», «Ви спочатку зробіть те, що вона зробила для України, а потім може хтось вам і дасть право слова».

«Живемо у вільній країні, на відміну від сусідів, тож і висловлюватися можемо вільно. Ніхто немає права затикати рот один одному і вказувати що робити і писати. Обійдусь без ваших порад»,

«Я вас чіпаю? Ні. От і ви будьте так ласкаві, не чіпайте мене. Вказувати, що мені робити та куди йти не маєте права. Розберусь без вас».

Нагадаємо, нова українська комедія з Ксенією Мішиною в головній ролі викликала суперечки.

Також повідомлялось, що Тіна Кароль зворушила українців відео з подіями, які боляче згадувати.

Крім того, Politetka.net писала, що Тіна Кароль у цьому році не потрапила в журі Нацвідбору на Євробачення-2023.